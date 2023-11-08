Мухамед Калмыков рассказал о подготовке к выступлению на юбилейном турнире Hardcore

Известный российский боец Мухамед Калмыков высказался о предстоящем участии в юбилейном турнире Hardcore, который состоится 11 ноября на «ЦСКА-Арене». Калмыков сразится с Ахмадом Джанчураевым в поединке за вакантный титул в среднем весе.

«Чувствую себя замечательно. Сейчас остались последние штрихи по корректировке веса. Мы на финишной прямой. Лагерь был плотный по количеству тренировок и нагрузок в целом. Привлекли спарринг-партнёров, которые похожи по характеристикам на Ахмада. Выйду полностью готовым.

Когда много зрителей, это другая атмосфера. Больше похоже на римский Колизей с гладиаторами. Люблю день боя. Добавляет ответственности и то, что это титульный поединок. Я максимально заряжен. Цель одна — забрать пояс и защитить его. Полноценный чемпион — это тот, кто защитил титул. Не буду заглядывать сопернику за спину. Сначала подерёмся, а потом сядем с моим менеджером Виталием Тарасовым и всё обсудим. Вариантов много», — сказал Калмыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.