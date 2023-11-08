RCC решит проблемы Гаджи Автомата со здоровьем

Глава RCC Hard Николай Клименко заявил, что решение звезды кулачных боёв Гаджи Наврузова по прозвищу Автомат о завершении карьеры было эмоциональным. В ближайшее Наврузов и представители лиги найдут совместное решение проблем со здоровьем бойца. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях.

«Видел, что Гаджи Автомат заканчивает карьеру. Я думаю, что это эмоциональное решение. Безусловно, семья всегда будет на первом месте для каждого из нас.

Но я надеюсь, что мы в ближайшее время увидимся с Гаджи и его командой и примем решение, как RCC Hard может помочь своему бойцу в этой ситуации. Гаджи, спокойно восстанавливай здоровье, а с остальным разберёмся вместе», — сказал Клименко.

Отметим, что 18 ноября в Екатеринбурге пройдёт четвёртый турнир лиги RCC Hard, главным поединком которого станет встреча Дауда Стхански и Валерия Мясникова. Стхански является давним другом Гаджи Автомата.