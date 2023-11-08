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RCC решит проблемы Гаджи Автомата со здоровьем

RCC решит проблемы Гаджи Автомата со здоровьем
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Глава RCC Hard Николай Клименко заявил, что решение звезды кулачных боёв Гаджи Наврузова по прозвищу Автомат о завершении карьеры было эмоциональным. В ближайшее Наврузов и представители лиги найдут совместное решение проблем со здоровьем бойца. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях.

«Видел, что Гаджи Автомат заканчивает карьеру. Я думаю, что это эмоциональное решение. Безусловно, семья всегда будет на первом месте для каждого из нас.

Но я надеюсь, что мы в ближайшее время увидимся с Гаджи и его командой и примем решение, как RCC Hard может помочь своему бойцу в этой ситуации. Гаджи, спокойно восстанавливай здоровье, а с остальным разберёмся вместе», — сказал Клименко.

Отметим, что 18 ноября в Екатеринбурге пройдёт четвёртый турнир лиги RCC Hard, главным поединком которого станет встреча Дауда Стхански и Валерия Мясникова. Стхански является давним другом Гаджи Автомата.

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