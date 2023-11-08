Джейк Пол объявил о своём следующем поединке

Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в боксёрском ринге, объявил о своём следующем поединке.

Соперником Пола станет 35-летний американский боксёр Андре Август (10-1, 5 KO), выступающий в полутяжёлой весовой категории (до 79,4 кг). Поединок состоится в ночь с 15 на 16 декабря в Орландо (США).

Джейку Полу 26 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году и провёл в общей сложности восемь боёв, в семи одержав победы (четыре – досрочные). Единственное поражение Пол потерпел от рук британского полутяжеловеса Томми Фьюри, брата действующего чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, в феврале 2023 года.

Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра: