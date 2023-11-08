Павлович: для меня бой с Аспиналлом — за настоящий пояс

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Сергей Павлович высказался о своём предстоящем поединке за временный титул организации с британцем Томом Аспиналлом, который состоится на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Самое главное, меня интересовало, будет ли бой. Конечно, было бы хорошо, если бы Стипе [Миочич] был. Самое главное, что бой за пояс. Какое значение придаю временному титулу? Для меня это самый настоящий пояс.

Подготовка, естественно, меняется, потому что соперник поменялся. Настрой такой же боевой, как и был, всё так же. Единственное, немного подготовка меняется», — приводит слова Павловича издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Хавьер Мендес дал прогноз на бой Павлович – Аспиналл на UFC 295.

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