Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье назвал свой результат боя Фьюри — Нганну

Кормье назвал свой результат боя Фьюри — Нганну
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о результате боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоялся 29 октября в Саудовской Аравии.

Напомним, Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), побывав в нокдауне.

«Я считаю, что Фрэнсис проиграл. И это ни в коем случае не означает, что у меня есть к нему негатив. Я просто считал раунды, но боже, что за выступление! Он выглядел как профессиональный боксёр. Я так рад за него. Я горжусь им, на это было удивительно смотреть», — сказал Кормье в интервью MMA Fighting.

Материалы по теме
Стерлинг: Нганну выиграл игру с UFC и теперь не думает о деньгах
Материалы по теме
Почему Нганну выглядел лучше Фьюри? Разбираем все детали сенсационного боя
Почему Нганну выглядел лучше Фьюри? Разбираем все детали сенсационного боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android