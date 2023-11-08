Кормье назвал свой результат боя Фьюри — Нганну

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о результате боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоялся 29 октября в Саудовской Аравии.

Напомним, Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), побывав в нокдауне.

«Я считаю, что Фрэнсис проиграл. И это ни в коем случае не означает, что у меня есть к нему негатив. Я просто считал раунды, но боже, что за выступление! Он выглядел как профессиональный боксёр. Я так рад за него. Я горжусь им, на это было удивительно смотреть», — сказал Кормье в интервью MMA Fighting.