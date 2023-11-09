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Аспиналл: если появится шанс побить Павловича за 30 секунд, я это сделаю

Аспиналл: если появится шанс побить Павловича за 30 секунд, я это сделаю
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Британский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Том Аспиналл высказался о предстоящем бое с россиянином Сергеем Павловичем, который состоится на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Я знаю о его стиле и агрессии. Парень опасен, что уж скрывать, я не буду ходить вокруг да около. Он опасен, если играть по его правилам. У меня есть ожидания, но позади немало боёв, и я знаю, что ТВ не всегда совпадает с тем, когда вы делаете шаг в клетку перед 20 тысячами людей. Я считаю, что знаю, с чем мне предстоит столкнуться, но я не узнаю, пока не окажусь в клетке.

Я не хотел бы доводить бой до третьего раунда… Если я смогу нокаутировать его первым ударом, я это сделаю, если у меня появится повалить его и победить приёмом в течение 30 секунд — я это сделаю. Но если поединок затянется до третьего, пятого раунда, у меня не будет проблем с этим», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.

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