В Чечне рассказали о навыках бойца Адама Кадырова с детства пользоваться оружием

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал о навыках бойца Адама Кадырова, который ранее провёл несколько поединков на профессиональной арене, обращаться с огнестрельным оружием.

«По поводу Адама Рамзановича могу сказать, что он с малых лет обучается военному делу и тактической стрельбе у лучших инструкторов в мире из Российского университета спецназа. Лучших в мире потому, что они неоднократно выигрывали чемпионаты мира с рекордным отрывом. Могу сказать, что он превосходно стреляет, умеет пользоваться», — приводит слова Дудаева «РИА Новости».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, где на поясе его сына Адама была видна кобура с, предположительно, золотым пистолетом, когда ему вручали орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».