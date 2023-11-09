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Село в Дагестане переименуют в честь отца Хабиба Нурмагомедова

Село в Дагестане переименуют в честь отца Хабиба Нурмагомедова
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Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании села Кироваул Кизилюртовского района Дагестана в село Манапкала. Это было сделано в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова – отца экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Абдулманап ушёл из жизни в 2020 году. Ему было 57 лет. В феврале этого года администрация села Кироваул сделала обращение в парламент Дагестана с предложением о переименовании населённого пункта в село Манапкала. В конце июня депутаты регионального парламента поддержали переименование: 71 депутат проголосовал за, один голос был против такого решения.

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