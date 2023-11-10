Павлович — об отказах в бое Аспиналлу: либо ковид был, либо не было визы

На пресс-конференции журналист попросил российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича прокомментировать слова британского бойца Тома Аспиналла о том, что россиянин дважды отказывался от боя с ним.

В этот момент Аспиналл влез в диалог.

«Я не говорил, что Сергей отказывался от боя со мной два раза. Однажды отказался из-за проблемы с визой, но я никогда не говорил, что это из-за страха», — отметил Аспиналл.

После этого на вопрос ответил Павлович.

«Не то что отказался. Наверное, либо ковид был, либо не было визы. Никогда не было, чтобы я отказывался от боя. Мы в этом спорте, чтобы сражаться. И как ты будешь сражаться, если у тебя есть преграда в лице соперника», — ответил Павлович на пресс-конференции.

Бой между Павловичем и Аспиналлом пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).