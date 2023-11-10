Ирина Алексеева высказалась о лидерстве Ислама Махачева в рейтинге P4P

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Ирина Алексеева оценила недавние изменения в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P), в результате которых Ислам Махачев сместил с первой строчки американца Джона Джонса.

«Считаю, что это абсолютно справедливо. Особенно если взять его последний бой. Все ждали от Волкановски равной борьбы на протяжении пяти раундов. Но Ислам показал в очередной раз свой класс и уровень. Поэтому всё абсолютно заслуженно», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, на UFC 295 должен был состояться бой Джона Джонса со Стипе Миочичем, однако американский боксёр снялся с поединка по причине травмы.