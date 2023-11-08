«Пойман на стероидах и наглухо нокаутирован». Махачев не заслужил лидерства Р4Р?

7 ноября пришла очень яркая новость – Ислам Махачев стал первым номером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (P4P). Он обошёл Джона Джонса и официально стал королём организации. На это событие моментально посыпались реакции. И далеко не все из них оказались положительными. С критикой на российского чемпиона накинулся Конор Макгрегор, который продолжает ловить хайп на всех возможных темах. Он решил резко высказаться о попадании Ислама на первую строчку рейтинга P4P.

Конор опубликовал пост в соцсети X (ранее Twitter). Он сопроводил текст фотографиями Махачева в нокдауне и скрином из Википедии о применении мельдония. Макгрегор позже удалил публикацию, но интернет помнит всё.

Конор Макгрегор ирландский боец UFC, экс-чемпион организации в лёгком и полулёгком весе «Наглухо нокаутирован и пойман на стероидах. Текущий №1 в рейтинге P4P в ММА. Что за спорт».

Начнём с того, что сами претензии Конора выглядят довольно странно. С момента употребления мельдония прошло больше семи лет. Кроме того, Американское антидопинговое агентство (USADA) провело специальное расследование и выяснило, что Махачев употреблял запрещённое вещество в небольших количествах и в течение короткого промежутка времени. А причиной, которая вынудила Ислама прибегнуть к мельдонию, стала аритмия сердца. В то же время сам Макгрегор в глазах практически всех сейчас не выглядит «чистым» бойцом. Он существенно увеличился в размерах, так и не смог пройти тестирование на допинг, а в итоге и вовсе привёл к разрыву отношений UFC и USADA.

Кроме того, Махачев действительно имеет в своём пассиве поражение. Но кто из нынешних топов, кроме Джонса, идёт исключительно без осечек? Да и Костяной проигрывал, пусть и дисквалификацией. Конор и сам часто уступал соперникам, его рекорд далеко не безупречен – 22-6. Поэтому слышать о том, что Ислам был «наглухо нокаутирован», от Конора Макгрегора довольно странно.

А главное, разве раньше лидеры рейтинга P4P были абсолютно чистыми? Чего стоит только история самого Джонса. Джон в 2017 году сдал положительный допинг-тест на анаболический стероид туринабол, за что получил дисквалификацию на 15 месяцев. В 2018 году ситуация повторилась, но тогда комиссия сочла, что это результат прошлого нарушения, из-за слишком маленького количества вещества. Конечно, сейчас Джонс пытается снять с себя все обвинения, указывая на изменившиеся с того времени рекомендации. Но факт остаётся фактом – Костяного буквально поймали за руку.

А как же самый первый лидер рейтинга P4P? Им был Андерсон Силва в далёком 2013 году. А что случилось с бразильцем дальше? Сначала Силва провалил допинг-тест в январе 2015 года после победы над Ником Диазом. Тогда он уверял, что не принимал стероиды сознательно, тем не менее его дисквалифицировали на год. А допинг-проба, сданная Силвой в ноябре 2017 года, показала наличие в крови спортсмена метилтестостерона и гидрохлоротиазида, запрещённых антидопинговой комиссией. В итоге Андерсон получил один год дисквалификации от USADA за нарушение антидопингового соглашения. Бразилец дважды (!) грубо нарушал требования, но так его не клеймили.

Подозревался и Камару Усман, которого активно обвинял Колби Ковингтон: «Он употребляет допинг на протяжении всей карьеры. Это очевидно, у него большой химический дисбаланс, вся спина и лицо обсыпаны прыщами. Он 35-летний мужик, у которого не должно быть подростковых прыщей. Он точно сидит на ЭПО. Мне об этом говорили его бывшие товарищи по команде и парни, с которым он боролся в колледже».

Дальнейшего развития эта история не получила, а сам Усман опровергал все обвинения. Но при этом нападки со стороны соперника всё-таки были. Причём подозревал нигерийца не только Колби. Сомнения в «чистоте» вызывали шрамы на животе. Позже Камару назвал их следами от ожогов.

Получается, пересчитать действительно «чистых» лидеров рейтинга P4P можно буквально по пальцам одной руки. А бравады Конора выглядят лишь очередной попыткой привлечь к себе внимание, а также затронуть близкого Хабибу человека. Ислам совершенно по праву заслужил своё лидерство в рейтинге, что он доказывал последними результатами и регулярными выходами в клетку. А Макгрегору остаётся лишь пытаться задеть лучших бойцов UFC в социальных сетях и ностальгировать по былому величию.