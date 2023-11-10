Стало известно, где пройдёт чемпионат мира по самбо 2024 года

Чемпионат мира по самбо в 2024 году пройдёт в Астане (Казахстан). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации самбо (FIAS).

«Следующий чемпионат мира по самбо пройдёт в Астане. Решение было принято исполнительным комитетом FIAS 3 ноября», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, на проходящем в этот момент чемпионате мира по самбо 2023 года российская спортсменка Светлана Уварова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 59 кг. Соревнования принимает Армения. В поединке за бронзу россиянка одолела Софию Бординских, представляющую Украину. Это первая медаль россиян на этом турнире.

Чемпионат мира по самбо – 2023 проходит с 10 по 12 ноября. На турнире разыгрывают 21 комплект наград как в спортивной, так и в боевой разновидности самбо.