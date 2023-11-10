Титов: Фьюри не готовился к Нганну, это был этап подготовки к Усику

Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика пройдёт весной в Саудовской Аравии. Своими ожиданиями поделился генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

«Бой Фьюри против Усика планировался на 23 декабря. Все думали, что Фьюри легко пройдёт Нганну и сразу же отбоксирует с Усиком, но получилось, что поединок был очень тяжёлым, был нокдаун.

Я посмотрел, в общем-то Фьюри выиграл: если посчитать, то Фьюри даже с учётом нокдауна выиграл со счётом 6:4. Да, тяжело, но Фьюри был совершенно не в форме. Мне кажется, что он даже не готовился, а рассчитывал, что этот бой станет одним из этапов подготовки к поединку с Усиком. Он не ожидал, что Нганну даст такой отпор.

В итоге всё сложилось так, что бой с Усиком будет в конце февраля, может быть, начале марта, также в Саудовской Аравии. Я думаю, что к этому бою они оба будут готовиться. Время есть», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри – Нганну: