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«Переведёт и сожрёт». Корешков дал прогноз на возможный бой Перейры и Анкалаева

«Переведёт и сожрёт». Корешков дал прогноз на возможный бой Перейры и Анкалаева
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Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков высказался о возможности поединка между россиянином Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой, который на турнире UFC 295 победил Иржи Прохазку и завоевал чемпионский титул в полутяжёлой весовой категории UFС.

«Анкалаев готов справиться с Перейрой. Прохазка, не имеет феноменальной борьбы, и с навыками Магомеда она и рядом не стоит. Анкалаеву не составит трудностей перевести Перейру вниз. Он его переведёт и сожрёт.

Перейра просто вытянул на себя Прохазку, просто не оставив никаких вариантов. А Анкалаев будет стоять в левше. И у Алекса не получится отбить его переднюю ногу. Мне кажется, что у Перейры шансов нет против Магомеда», — сказал Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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