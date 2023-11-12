«Переведёт и сожрёт». Корешков дал прогноз на возможный бой Перейры и Анкалаева

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков высказался о возможности поединка между россиянином Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой, который на турнире UFC 295 победил Иржи Прохазку и завоевал чемпионский титул в полутяжёлой весовой категории UFС.

«Анкалаев готов справиться с Перейрой. Прохазка, не имеет феноменальной борьбы, и с навыками Магомеда она и рядом не стоит. Анкалаеву не составит трудностей перевести Перейру вниз. Он его переведёт и сожрёт.

Перейра просто вытянул на себя Прохазку, просто не оставив никаких вариантов. А Анкалаев будет стоять в левше. И у Алекса не получится отбить его переднюю ногу. Мне кажется, что у Перейры шансов нет против Магомеда», — сказал Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.