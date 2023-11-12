Кунченко: не думаю, что Павловичу дадут реванш с Аспиналлом

Экс-боец UFC Алексей Кунченко поделился мнением о том, дадут ли россиянину Сергею Павловичу бой-реванш с британцем Томом Аспиналлом.

«Я же говорил, что Аспиналл в стойке неплохой. Да и борьба у него получше. Выйти Павловичу на реванш? Конкуренция слишком большая. Думаю, никакого матча-реванша не будет. Нокаут есть нокаут. Ладно, если бы спорное решение было. Тем более бой был за временный титул», — сказал Алексей Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, после сегодняшней победы Аспиналл стал обладателем временного пояса в тяжёлом весе. Ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение ввести временный пояс.

Отметим, что поединок между Павловичем и Аспиналлом проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).