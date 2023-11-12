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Диего Лопес вызвал Брайса Митчелла на пятираундовый бой после победы на UFC 295

Диего Лопес вызвал Брайса Митчелла на пятираундовый бой после победы на UFC 295
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Бразильский боец смешанных единоборств Диего Лопес, выступающий в полулёгкой весовой категории промоушена UFC, после победы на турнире UFC 295 над Пэтом Сабатини высказался о своей победе и вызвал на бой Брайса Митчелла.

«Я очень счастлив и очень доволен проделанной работой, но мне ещё предстоит улучшить многое. Однако, как видите, работы, которую я проделал сегодня, было достаточно, чтобы одержать победу.

Чувствую, что после того, как я поймал первый удар, дела пошли под откос. Возможно, они могли бы остановить бой. Судьи знают, что делают, а я знаю о своей работе, поэтому и выполняю её.

Давайте посмотрим, какими будут рейтинги во вторник, но думаю, что если я попаду туда, то поединок против Брайса Митчелла был бы хорошим вариантом. Думаю, он тот, кто ищет бой на пять раундов. Почему бы не провести главное событие? Если UFC захочет, то я буду рядом, чтобы сразиться с ним», — заявил Лопес на пресс-конференции.

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Диего Лопес (W) - Пэт Сабатини
12 ноября 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Диего Лопес
Окончено
KO
Пэт Сабатини
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