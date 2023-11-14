Алексеева: я противник того, чтобы так быстро останавливали бои, как в бою с Прохазкой

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Ирина Алексеева дала комментарий по поводу остановки боя между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой.

«Раньше считалось, что технический нокаут – 10 и более пропущенных ударов, а сейчас бывает, что человек упал, пропустил ещё пару ударов, и рефери останавливает бой. Как говорят, судей не судят. Если смотреть на ситуацию со стороны бойца, то зачастую такие остановки бывают обидные, но Иржи сам признал после боя, что был не в себе. Но иногда в таком состоянии человек может пропустить ещё пару ударов и прийти в себя. Поэтому тут уже всё на усмотрение судей. Со стороны зрителей не всегда всё понятно. Мне лично было непонятно. Просто я часто видела, когда одним ударом бойца потрясали, а после второго, третьего он приходил в себя. Я вообще противник того, чтобы так быстро останавливали бои. Нужно, чтобы судьи ещё давали поработать немного, но под лютым контролем, чтобы человека не убили», – приводит слова Алексеевой Metaratings.