Штырков высказался о поражении Павловича от Аспиналла

Популярный российский боец MMA Иван Штырков прокомментировал поражение соотечественника Сергея Павловича от британца Тома Аспиналла в бою за временный титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории.

«Он пропустил через левую руку, как я от Ерохина. У Аспиналла зашёл оверхенд в черепную коробку, не чётко в челюсть. Серегу чуть мотнуло, и Аспиналл его добил апперкотом. Бывают встречные удары – это тоже не ошибка. Ты бьёшь, тебя бьют, кто-то попадает. Эти моменты невозможно просчитать в единоборствах. Бой продлился слишком мало, чтобы говорить об ошибках Сергея. Он просто пропустил. До этого Серёга выиграл шесть боёв – кто-то пропускал шесть раз подряд. Тут вопрос где-то в настрое, где-то проморгал, может быть, устал психологически, но это личные моменты, которые нужно разбирать и понимать», – приводит слова Штыркова «РБ Спорт».

Напомним, поединок между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом состоялся 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Он завершился победой британца техническим нокаутом в первом раунде.