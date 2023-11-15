Штырков: 10 млн рублей за бой с Минеевым — это мой самый большой гонорар в карьере

Известный российский боец MMA Иван Штырков высказался о своём гонораре за поединок с Владимиром Минеевым по правилам кикбоксинга. Уральский Халк получит за выход на предстоящий бой фиксированную сумму в размере 10 млн рублей.

«10 млн рублей за бой с Минеевым – это самые дорогие минуты в моей карьере? Если делить на полную дистанцию, то да. Это мой самый большой гонорар. В RCC у меня гонорар за выход плюс победу примерно рядом. И то это шаг – то есть ты растёшь в гонорарах. А чтобы была фиксированная сумма, это серьёзно – уровень.

Меня всё устраивает и мотивирует. Круто подойти к этому бою – за такие гонорары нужно рубиться до конца. Я привык, что, даже когда срубают, надо вставать. Если организаторы хорошо к тебе относятся – встретят, обеспечивают условия, хорошо платят, то у меня такое же отношение. Значит, я должен максимально подготовиться, а не заболеть, травмироваться и выйти просто так. Не чувствую, что где-то недоработал. К этому бою готов максимально, поэтому есть даже небольшое волнение. Если что-то пойдёт не по-моему, то будет много вопросов к самому себе. Я редко бывал в лучшей форме», – приводит слова Штыркова «РБ Спорт».

Напомним, поединок Ивана Штыркова и Владимира Минеева состоится 18 ноября в Сочи. Он возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».