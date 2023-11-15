Штырков: Минеев какой-то прям большой. Интересно, он вес гоняет или нет

Российский боец MMA Иван Штырков поделился впечатлениями от встречи с Владимиром Минеевым перед поединком по правилам кикбоксинга. Уральский Халк остался удивлён размерами Минеева, а также его поведением.

«Я же видел, как он выглядит, он не был каким-то Волан-де-Мортом. Мне кажется, он какой-то прям большой. Интересно, он вес гоняет или нет, потому что чувствую, что я сухой и поджарый. Когда видишь своего оппонента перед боем, есть чувство, которое можно назвать волнением, но оно быстро исчезает. Я не знал, чего ожидать от Вовы. В моей карьере все оппоненты на уважении, а здесь у нас есть перепалочки. Не был в ситуации, когда на тебя прыгают, и не знал, как он себя поведёт. Гонял в голове масло, что может произойти, будет сюрприз или нет. К моему приятному удивлению, он повёл себя как профи. Все чётко. До пресс-конференции мы друг к другу не подходили, но поздоровались на стердауне и после тренировки пожелали друг другу удачи. Всё нормально, по-спортивному. Меня это очень радует», — приводит слова Штыркова «РБ Спорт».

Напомним, бой Штыркова и Минеева состоится 18 ноября в Сочи. Он возглавит предстоящий турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».