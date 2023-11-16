«Весьма приличный соперник». Титов — про бой Бивола и Артура

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов поделился мнением о назначении поединка между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром. Титов также отметил, что самым ожидаемым соперником для Бивола по-прежнему остаётся российский боец Артур Бетербиев.

«Для Дмитрия осталось очень мало конкурентных боёв с ребятами, которые на голову сильнее него. Он просто на голову сильнее всех. Не считая, конечно, Бетербиева. Как я говорил, Артур Бетербиев — это самый ожидаемый бой, и большая вероятность, что он может состояться в середине следующего года.

Этот соперник сейчас, Артур, весьма приличный из тех, кто остаётся на данный момент. Он всё-таки побеждал Ярда, правда, в реванше проиграл, и это у него единственное поражение в карьере. Так что я считаю, что это весьма хороший бой для Дмитрия, при условии, что у него простой уже год», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.