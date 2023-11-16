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Сергей Павлович выступил с обращением после поражения в бою с Томом Аспиналлом

Сергей Павлович выступил с обращением после поражения в бою с Томом Аспиналлом
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Всех приветствую. Хотел бы поблагодарить каждого зрителя, который за меня болел, переживал. Двигаемся вперёд, включаемся в работу! Вашу поддержку я чувствовал накануне боя и продолжаю чувствовать в своих социальных сетях», — написал Павлович.

Напомним, в последнем бою Павлович встречался с британцем Томом Аспиналлом. Поединок проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Бойцы сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче:

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