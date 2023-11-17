Стрикленд: дю Плесси заслуживает титульного боя гораздо больше, чем Чимаев

Чемпион UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд сравнил своего будущего опонента Дрикуса дю Плесси с Хамазтом Чимаевым и заявил, что второй получает бои только из-за зрительского интереса.

«Думаю, что Дрикус, на удивление, очень хорош. Знаете, я в миллион раз лучше его. Я спаррингую с парнями, с которыми он дрался. Я знаю, кто он. Ожидается чёртова война. Ему предстоит более тяжёлый бой, чем Чимаеву. Чимаев, чёрт возьми, этого не заслуживает. Мы все это знаем. Единственная причина, по которой Чимаев получает такой шанс, заключается в том, что на него продаётся много билетов. Вот и всё.

В конце концов, я доволен Дрикусом. Это будет адский бой, и я просто рад, что UFC поступает правильно. Он следующий, и он, определённо, этого заслуживает. В последнее время с рейтингами происходит какая-то ерунда. Это просто чертовски неправильно. Нам необходимо вернуться к профессиональному спорту, нде рейтинги имеют значение, но сейчас они ничего не означают», — сказал Стрикленд в видео на своём Youtube-канале.