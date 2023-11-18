Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович: хочу снова подраться за пояс. Это моя цель, и мы к ней придём

Сергей Павлович: хочу снова подраться за пояс. Это моя цель, и мы к ней придём
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович подвёл итоги поединка с британцем Томом Аспиналлом и поделился планами на будущее.

«Я не получил урона своему здоровью, со мной всё в порядке. Том оказался быстрее, мне не повезло пробить его сразу, а он оказался точнее. Решил один удар.

Скоро вернусь в клетку, хочу быть активным и выступать, чтобы снова иметь шанс подраться за пояс.
Это моя цель, и мы к ней придём! Вижу вашу поддержку, всем спасибо!» — написал Павлович в своём телеграм-канале.

Поединок Павловича и Аспиналла проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Бойцы сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

Материалы по теме
Сергей Павлович выступил с обращением после поражения в бою с Томом Аспиналлом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android