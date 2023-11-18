Сергей Павлович: хочу снова подраться за пояс. Это моя цель, и мы к ней придём

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович подвёл итоги поединка с британцем Томом Аспиналлом и поделился планами на будущее.

«Я не получил урона своему здоровью, со мной всё в порядке. Том оказался быстрее, мне не повезло пробить его сразу, а он оказался точнее. Решил один удар.

Скоро вернусь в клетку, хочу быть активным и выступать, чтобы снова иметь шанс подраться за пояс.

Это моя цель, и мы к ней придём! Вижу вашу поддержку, всем спасибо!» — написал Павлович в своём телеграм-канале.

Поединок Павловича и Аспиналла проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Бойцы сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.