Штырков — Минеев: онлайн-трансляция начнётся примерно в 00:00 мск

Сегодня, 18 ноября, на «RED ARENA» в Сочи состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии именитый российский боец смешанного стиля Владимир Минеев сразится в кикбоксёрском поединке с соотечественником Иваном Штырковым.

Минеев в сентябре, также по правилам кикбоксинга, нокаутировал во втором раунде бывшего чемпиона американского промоушена Bellator бразильца Рафаэля Карвальо. Штырков в августе на турнире Hardcore Boxing проиграл техническим нокаутом Константину Ерохину.

Прямую трансляцию боя Минеева и Штыркова проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию бойцовского вечера. Начало шоу — около 23:00 мск, начало поединка Минеев — Штырков – около 00:00 мск.