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Глава RCC оценил формат противостояния Штыркова и Минеева

Глава RCC оценил формат противостояния Штыркова и Минеева
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Глава промоушена RCC Николай Клименко высказался о формате поединка между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым, а также заявил, что ему было бы интересно увидеть их противостояние по правилам смешанных единоборств.

«Интересно смотреть события по различным видам единоборств. И дилогии, трилогии активно развиваются. Сегодняшний поединок Минеева и Штыркова — отличная прокачка будущего реванша по правилам ММА. В RCC мы тоже меняем формат, у нас есть четыре основных направления, бойцы могут двигаться из одного в другой, везде могут реализовать себя. Если где-то не пошло, то пойдёт в другом виде спорта. Тем самым долголетие спортивной карьеры увеличивается», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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