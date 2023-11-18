Глава RCC оценил формат противостояния Штыркова и Минеева

Глава промоушена RCC Николай Клименко высказался о формате поединка между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым, а также заявил, что ему было бы интересно увидеть их противостояние по правилам смешанных единоборств.

«Интересно смотреть события по различным видам единоборств. И дилогии, трилогии активно развиваются. Сегодняшний поединок Минеева и Штыркова — отличная прокачка будущего реванша по правилам ММА. В RCC мы тоже меняем формат, у нас есть четыре основных направления, бойцы могут двигаться из одного в другой, везде могут реализовать себя. Если где-то не пошло, то пойдёт в другом виде спорта. Тем самым долголетие спортивной карьеры увеличивается», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.