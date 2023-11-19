Штырков: какой из меня кикбоксёр? Бить ногами-то научился пять лет назад

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков сказал, что постарается извлечь максимум от поражения решением судей в поединке с Владимиром Минеевым по правилам кикбоксинга.

«Владимир, думаю, был расстроен. Он действительно хотел и должен был мне преподать урок по кикбоксингу. Потому что он реально именитый кикбоксёр. Мы не собирались делать никакого кикбоксинга, какой из меня кикбоксёр? Бить ногами-то научился пять лет назад. Со мной невозможно работать по классике, потому что, как Владимир подметил, может прилететь откуда угодно. Люди стараются работать по шаблону, а когда выходят такие, как я, корявые, где-то сильные и выносливые, имеющие свою специфическую технику, то им становится не по себе. Да, у Владимира были джебы, колени, это то, что он должен был делать. Он всё делал чётко, но мы делали своё. Честно, где-то был рад такому результату. Конечно, я понимал, что мою руку не поднимут, я осознаю, что происходит. С каждого поражения и победы нужно брать максимум, особенно с поражений. Если ты этого не делаешь, то это поражение хуже скажется», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.