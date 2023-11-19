Аспиналл привёз на «Олд Траффорд» пояс UFC, завоёванный в бою с Сергеем Павловичем

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе, британец Том Аспиналл привёз на стадион «Олд Траффорд» свой пояс. Соответствующий пост Аспиналл разместил на своей странице в социальных сетях.
Фото: Из личного архива Тома Аспиналла
Фото: Из личного архива Тома Аспиналла
Фото: Из личного архива Тома Аспиналла
Напомним, Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе благодаря победе, одержанной в поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Их бой проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.
Тому 30 лет. В общей сложности в смешанных единоборствах он провёл 17 поединков, в которых одержал 14 побед (14 нокаутом) и потерпел три поражения. В настоящий момент занимает первое место в рейтинге тяжеловесов промоушена Даны Уайта.