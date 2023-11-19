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Усик рассказал, даст ли он реванш Фьюри, если победит его в первом бою

Усик рассказал, даст ли он реванш Фьюри, если победит его в первом бою
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик ответил на вопрос о том, предоставит ли он реванш обладателю титула WBC британцу Тайсону Фьюри, если победит его в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

«Дам ли я реванш Фьюри, если одержу победу над ним? Это вопрос к моему промоутеру или менеджеру. Но не ко мне. Хотел бы я лично дать ему реванш? Да, конечно, хотел бы», — заявил Усик в интервью Sky Sports.

Ранее стало известно о том, что Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории. Они подерутся 17 февраля 2024 года на вечера бокса в Саудовской Аравии.

Напомним, профессиональный рекорд Усика в боксе составляет 21-0. На счету Фьюри 34 победы и одна ничья.

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