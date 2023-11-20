Шарафутдинов проведёт чемпионский поединок с Айдемировым на турнире «Наше Дело» 80

Промоушен «Наше Дело» анонсировал титульный поединок между Дамилом Шарафутдиновым и Омаром Айдемировым. Спортсмены сразятся на турнире бойцовской лиги «Наше Дело» 80. Их бой станет главным событием спортивного мероприятия, которое состоится 22 ноября.

Непобеждённый обладатель пояса, экс-участник сборной России и мастер спорта по боксу Шарафутдинов проведёт вторую защиту титула. Последний поединок 22-летний Шарафутдинов проводил с бывшим бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым. Он завершился вничью. На счету спортсмена пять побед, одна ничья и ни единого поражения в лиге по правилам бокса.

Напомним, в начале ноября в лиге «Наше Дело» определилась первая чемпионка. Ею стала Анна Сафеева, которая победила Марину Мерчук.