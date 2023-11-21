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Павлович после поражения от Аспиналла отстранён от боёв на 45 дней

Павлович после поражения от Аспиналла отстранён от боёв на 45 дней
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Топовый российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, отстранён от боёв после турнира UFC 295 в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает MMA Fighting.

По сведениям источника, Павлович, который на минувшем ивенте техническим нокаутом в первом раунде проиграл британцу Тому Аспиналлу в бою за временный титул чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе, не сможет драться 45 дней по решению врачей. Отметим, что чех Иржи Прохазка, который на UFC 295 досрочно уступил чемпиону организации в полутяжёлой весовой категории бразильцу Алексу Перейре, после медицинского обследования получил такое же отстранение от боёв.

Напомним, профессиональный рекорд Сергея Павловича в смешанных единоборствах составляет 18-2. Российский боец занимает третье место в рейтинге тяжеловесов UFC.

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