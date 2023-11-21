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Никита Цзю оказался тяжелее Дилана Биггса перед боем 22 ноября

Никита Цзю оказался тяжелее Дилана Биггса перед боем 22 ноября
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Завтра, 22 ноября, состоится поединок между австралийцем с русскими корнями Никитой Цзю и австралийским боксёром Диланом Биггсом. Спортсмены поспорят за звание чемпиона Австралии в первом среднем весе.
В преддверии боя состоялась официальная церемония взвешивания. По её итогам Никита оказался немного тяжелее соперника: 69,6 кг против 69,46 кг.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Никита провёл семь боёв, одержав победы в каждом из них. Шесть побед были добыты нокаутом. В последнем поединке Цзю встречался с австралийцем Джейком Брубейкером и победил его техническим нокаутом в шестом раунде.

На счету Биггса десять поединков, в каждом из которых он побеждал. Семь раз Дилан добывал победы нокаутом.

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