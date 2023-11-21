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Боксёры ЦСКА и «Динамо» проведут матчевую встречу 7 декабря в Москве

7 декабря в Москве Федерация бокса России совместно с Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» и Центральным Спортивным Клубом Армии проведёт матчевую встречу между спортсменами обществ. На ринг «ВТБ Арены» выйдут ведущие российские боксеры, а почетными гостями спортивного мероприятия станут известные спортсмены, деятели искусства, популярные музыкальные исполнители и блогеры.

Событие получило название «Матч века». Оно посвящено столетнему юбилею «Динамо» и ЦСКА. С момента первой матчевой встречи команд прошёл почти век.

Зрители шоу смогут увидеть семь поединков в олимпийских весовых категориях. Кроме того, организаторы подготовили шоу и концертную программу.

«Спортивное противостояние «Динамо» и ЦСКА — это история боксёрских поединков высочайшего класса, в которых сильнейшие спортсмены страны продемонстрируют зрителям свое мастерство. 7 декабря на ринг выйдут наследники легендарных легендарных Константина Градополова, Валерия Попенченко, Олега Григорьева, Вячеслава Лемешева, Валериана Соколова! Отметим схваткой юбилей!» — говорится в сообщении организаторов.

Начало мероприятия запланировано на 20:00 мск.