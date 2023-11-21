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Павлович – после поражения в бою с Аспиналлом: я вернусь, и месть неизбежна

Павлович – после поражения в бою с Аспиналлом: я вернусь, и месть неизбежна
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории, россиянин Сергей Павлович признался, что после поражения в поединке с британцем Томом Аспиналлом стал более мотивированным. Также Сергей заявил, что планирует получить реванш.

«Последний бой мотивировал меня ещё больше. Я вернусь, и месть неизбежна», — написал Павлович в социальных сетях.

Напомним, Павловича и Аспиналла состоялся в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Бойцы сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде. На счету Сергея 20 боёв, в которых он одержал 18 побед и потерпел два поражения.

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