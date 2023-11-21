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Никита Цзю и Дилан Биггс провели дуэль взглядов

Никита Цзю и Дилан Биггс провели дуэль взглядов
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Австралиец с русскими корнями Никита Цзю провёл дуэль взглядов с Диланом Биггсом (Австралия). Их поединок состоятся завтра, 22 ноября. Спортсмены поспорят за звание чемпиона Австралии в первом среднем весе.

Никита Цзю и Дилан Биггс провели дуэль взглядов:

Ранее боксёры приняли участие в официальной церемонии взвешивания, по итогам которой сын Кости Цзю оказался немного тяжелее соперника: 69,6 кг против 69,46 кг.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Никита принял участие в семи поединках и победил в каждом из них. Шесть побед были добыты нокаутом. В последнем бою он встречался с австралийцем Джейком Брубейкером и победил его техническим нокаутом в шестом раунде.

Биггс также является непобеждённым боксёром. В его активе десять боёв, в каждом из которых он выигрывал.

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