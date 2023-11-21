Стало известно, когда возобновит карьеру Мурат Гассиев после операции на шее

Известный российский боксёр Мурат Гассиев перенёс операцию на шее и приступит к тренировкам в январе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителей команды спортсмена.
«Мурат перенёс операцию на шее. Он возобновит тренировки в январе», — сказали в команде Гассиева.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся в 2023 году в ночь на 1 октября мск, Мурат встречался с представителем Швеции Отто Валлином. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Валлина раздельным решением судей (115-113, 111-117, 115-113).
В общей сложности за время карьеры Гассиев провёл 33 боя, в которых одержал 30 побед и потерпел два поражения. Ещё один бой с участием россиянина был признан несостоявшимся.
Гассиев мощно перезагружает карьеру. Путь Мурата в боксе: