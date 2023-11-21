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Друг Макгрегора обвинил Махачева в употреблении стероидов

Друг Макгрегора обвинил Махачева в употреблении стероидов
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Американский боец ММА Диллон Дэнис, который известен дружбой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, намекнул на то, что обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев употребляет запрещённые препараты.

«Ислам — самый совершенный боец. У него есть всё: бокс, удары ногами, проходы в ноги, борьба, сабмишены, клинч, граунд-энд-паунд, защита и кардио», – написал один из пользователей в социальных сетях.

«И стероиды», — иронично прокомментировал Дэнис слова о Махачеве.

Напомним, 32-летний Ислам Махачев имеет профессиональный рекорд в смешанных единоборствах 25-1. Он занимает первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий.

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