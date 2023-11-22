Никита Цзю — Дилан Биггс: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 22 ноября, в Ньюкасле (Австралия) на местной арене «Newcastle Entertainment Centre» состоится большой турнир по боксу. В главном событии мероприятия сойдутся непобеждённые Дилан Биггс и Никита Цзю, младший сын прославленного боксёра Константина Цзю. Они подерутся за титул чемпиона Австралии в первой средней весовой категории.

«Чемпионат» будет освещать основные события боя и всего спортивного австралийского ивента. Отметим, что Биггс и Цзю разделят ринг не раньше 13:00 по московскому времени.

Напомним, профессиональный рекорд 25-летнего Никиты Цзю в боксе составляет 7-0. 21-летний Дилан Биггс, который на данный момент владеет чемпионским поясом, идёт на серии из 10 побед. Оба спортсмена выступают под флагом Австралии. При этом Никита имеет русские корни.