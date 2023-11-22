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Пономарёв: Шлеменко — один из мужиков, открывавших дорогу за океан для всех

Пономарёв: Шлеменко — один из мужиков, открывавших дорогу за океан для всех
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Российский боец смешанных единоборств Григорий Пономарёв дал комментарий по поводу предстоящего поединка между своим соотечественником Александром Шлеменко и представителем Сербии Александром Иличем. Бой состоится на турнире RCC 17 15 декабря в Екатеринбурге.

«Дядя Саша в этот раз будет более сосредоточеннее на первых парах, а потом включит агрессивное торнадо. Бой пройдет всю дистанцию, и мы увидим трудовую победу Александра Шлеменко.

Для меня Шлеменко — один из тех мужиков, которые открывали дорогу за океан для всех. На его боях мы росли. Сейчас куда не плюнь, везде «легенды», а Дядя Саша один из тех, за кого мы по-настоящему радуемся. Надеюсь, что он найдет себя в дальнейшем, оставит бои и будет заниматься политикой или же обустраивать родной город Омск», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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