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Иржи Прохазка обратился к Хамзату Чимаеву

Иржи Прохазка обратился к Хамзату Чимаеву
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), чех Иржи Прохазка обратился с приветственным сообщением к непобеждённому бойцу чеченского происхождения Хамзата Чимаеву.

«Я с радостью поприветствовую тебя в полутяжёлом дивизионе», — написал Прохазка в социальных сетях.

В настоящий момент Чимаев занимает девятое место в среднем весе UFC. Прохазка располагается на второй позиции в полутяжёлом дивизионе.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), Иржи встречался с бразильцем Алексом Перейрой. Противостояние завершилось досрочной победой бразильского бойца во втором раунде. Благодаря этой победе Перейра забрал чемпионский пояс в полутяжёлом весе.

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