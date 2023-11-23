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Тим Цзю высказался о победе брата Никиты в бою с Биггсом

Тим Цзю высказался о победе брата Никиты в бою с Биггсом
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Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец с русскими корнями Тим Цзю высказался о победе своего брата Никиты в поединке с Диланом Биггсом (Австралия). Их бой проходил 22 ноября. Никита победил техническим нокаутом в пятом раунде.

«Я так горжусь своим младшим братом. Преодолел свою первую гору и отправляется на поиски следующих гор», — написал Тимофей на своей странице в социальных сетях.

Напомним, за счёт победы в бою с Биггсом Никита стал новым обладателем титула чемпиона Австралии в первом среднем весе. Для него это первый титул в профессиональной карьере. В этом поединке Цзю-младший одержал свою восьмую победу. Сын Кости Цзю за время выступления на профессиональном уровне ни разу не проигрывал. Семь раз он побеждал нокаутом.

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