Пачеко: если Мохнаткина не сдержит давление в первую минуту, то бой будет меньше раунда

Ларисса Пачеко, которой предстоит провести поединок против Марины Мохнаткиной (Спивак) в финале Гран-при промоушена смешанных единоборств PFL, рассказала о своём настрое на предстоящий поединок.

«Знаю, что бой не продлится и один раунд, если у Мохнаткиной не получится сдержать моё давление в первую минуту в первом раунде. Если у меня получится приложиться к ней, поработать по её голове и почувствовать удар, то бой будет выигран. Однако если я почувствую, что она сможет выдержать, то буду драться осторожнее. Мне не нужно впадать в отчаяние.

Когда я побеждаю в первом раунде, то чувствую, что нужно давить, потому что скоро бой закончится. Когда я чую запах крови, я знаю, что я поймаю соперника. Моя работа — драться чисто, честно и победить, уважая всех, кому приходится противостоять. Это не ярлык, который я пытаюсь создать и Ларисса — это не Ронда [Роузи] наших дней. Я не пытаюсь быть похожей на кого-то другого», — заявила Пачеко в интервью MMA Fighting.