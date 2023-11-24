«Не хочу превращать бой в весогонку». Борщёв сказал, почему не переходит в полулёгкий вес

Российский боец UFC Вячеслав Борщёв рассказал, почему не собирается понижаться в весовой категории и переходить в полулёгкий вес.

«Проблема в том, что я действительно довольно худой, больше 80 не вешу почти никогда. И даже чтобы быть 80-83 килограмма, я качаюсь. Если перестаю, то худею. Приходится чуть подкачиваться, чтобы быть более-менее в лёгком весе. Физически я себя чувствую нормально, с Садыховым боролись, и я чувствовал себя если не сильнее, то наравне. Не было проблем выходить. И в принципе во всех боях только с Диакеси, когда я устал, казалось, что он физически помощнее. А так не было такого, что чувствую, будто кто-то сильнее физически.

Я ещё ненавижу вес гонять, терпеть не могу. В лёгком весе при сгонке я чувствую только последний килограмм разве что, и всё. А в полулёгком я переживаю, нормально ли это для здоровья. Мне гонять особо нечего, я и так худой. Не хочу превращать весь бой в весогонку. Я бы дрался в 75 килограммах, если бы такой вес был», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.