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«Не по годам взрослый». Хамзат Чимаев высказался об Адаме Кадырове

«Не по годам взрослый». Хамзат Чимаев высказался об Адаме Кадырове
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Непобеждённый боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о начинающем бойце ММА Адаме Кадырове. Соответствующий пост Хамзат разместил на своей странице в социальных сетях.

«Поздравляю моего дорогого брата, достойного сына чеченского народа и своего отца, не по годам взрослого, порядочного и мужественного Адама Кадырова. Адам является дружелюбным, ответственным и надёжным, братом, человеком своего слова», — написал Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Адам Кадыров является сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Занимается единоборствами и является победителем различных спортивных соревнований. В частности, одерживал победы в турнирах по боксу «Время Легенд». Не так давно Адам был назначен начальником отдела обеспечения безопасности своего отца.

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