Магомедкеримов одолел Си удушающим приёмом в финале сезона PFL

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 ноября, в Вашингтоне (США) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Championship. В рамках соревнований прошёл поединок между российским бойцом Магомедом Магомедкеримовым и представителем Швеции Садибу Си. Магомед одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде.

PFL 10. Магомед Магомедкеримов vs Садибу Си

Трансляции PFL доступны в Okko.

Бой проходил в рамках финала в полусредней весовой категории. Таким образом, россиянин взял пояс и приз в $ 1 млн.

Магомедкеримов одержал свою 34-ю победу в карьере, в том числе 10-ю сабмишеном. Садибу, в свою очередь, потерпел седьмое поражение, причём во второй раз проиграл из-за удушающего приёма.

В следующем бою россиянка Марина Мохнаткина сразится с бразильянкой Лариссой Пачеко, а в соглавном бою Денис Гольцов поборется с Ренаном Феррейрой.