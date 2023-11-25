Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 10: 2023 PFL World Championship
Начало прямой трансляции
00:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомедкеримов одолел Си удушающим приёмом в финале сезона PFL

Магомедкеримов одолел Си удушающим приёмом в финале сезона PFL
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 ноября, в Вашингтоне (США) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Championship. В рамках соревнований прошёл поединок между российским бойцом Магомедом Магомедкеримовым и представителем Швеции Садибу Си. Магомед одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде.

PFL 10. Магомед Магомедкеримов vs Садибу Си

Трансляции PFL доступны в Okko.

Бой проходил в рамках финала в полусредней весовой категории. Таким образом, россиянин взял пояс и приз в $ 1 млн.

Магомедкеримов одержал свою 34-ю победу в карьере, в том числе 10-ю сабмишеном. Садибу, в свою очередь, потерпел седьмое поражение, причём во второй раз проиграл из-за удушающего приёма.

В следующем бою россиянка Марина Мохнаткина сразится с бразильянкой Лариссой Пачеко, а в соглавном бою Денис Гольцов поборется с Ренаном Феррейрой.

PFL 2023. PFL World Championship, Вашингтон, США
Магомед Магомедкеримов (W) - Садибу Си
25 ноября 2023, суббота. 06:10 МСК
Магомед Магомедкеримов
Окончено
SUB
Садибу Си
Материалы по теме
Финал сезона PFL: Магомедкеримов — с поясом! Мохнаткина и Гольцов проиграли. LIVE
Live
Финал сезона PFL: Магомедкеримов — с поясом! Мохнаткина и Гольцов проиграли. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android