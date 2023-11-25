Макгрегор — о властях Ирландии: у этого режима была хоть одна успешная политика?

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях из Ирландии Конор Макгрегор вновь гневно раскритиковал действующие власти своей страны на фоне охвативших её беспорядков.

«Отвратительные сцены прошлой ночью в центре Дублина. Люди грабят магазины, ведомые гневом и яростью, которые Ирландия испытывает из-за провальной политики правительства. Была ли у этого режима когда-либо хоть одна успешная политика? Здравоохранение в стагнации. Страшный жилищный кризис. Иммиграция открыта. Климатическое лицемерие ударило нам в лицо. Опасность на наших улицах выросла как никогда. Можем ли мы отметить какие-либо успехи? Мы можем раскритиковать этих, грабящих и разрушающих наши улицы прошлой ночью, и мы это сделаем. Но когда всё заканчивается, в центре внимания снова оказываются все провальные политики этого ирландского правительства. Ждём действий. Семьи скорбящих ждут. Мы не забудем. Вы не спрячете это под ковёр. Мы поддерживаем скорбящих. Внесите изменения или уступите дорогу», — написал Макгрегор в социальных сетях.

В настоящий момент Макгрегору 35 лет. Участником бойцовского промоушена Даны Уайта он стал в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Конор провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.