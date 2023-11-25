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Макгрегор обратился к властям Ирландии с требованием прекратить беспорядки в Дублине

Макгрегор обратился к властям Ирландии с требованием прекратить беспорядки в Дублине
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях из Ирландии Конор Макгрегор опубликовал пост в социальных сетях, в котором потребовал от ирландских властей решительных действий по прекращению беспорядков в Дублине.

«Не оправдываю вчерашних беспорядков и нападений на наших служащих, исполнявших свой долг. Не оправдываю грабежи и мародёрство.

Произошедшее ночью не дало ничего для решения проблем, с которыми мы столкнулись. Но я понимаю разочарование и осознаю необходимость действий для достижения перемен. И быстро!

Я занят организацией. Поверьте, я куда более организован, у меня есть поддержка. Помяните моё слово, Ирландия доживёт до перемен, до необходимых перемен.

Если они не примут в ближайшее время план по обеспечению безопасности Ирландии, это сделаю я», — написал Макгрегор.

В настоящий момент Макгрегору 35 лет. Участником бойцовского промоушена Даны Уайта он стал в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Конор провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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