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Махачев поздравил Магомедкеримова с победой в финале сезона PFL

Махачев поздравил Магомедкеримова с победой в финале сезона PFL
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), звёздный россиянин Ислам Махачев поздравил соотечественника Магомеда Магомедкеримова с победой в финале Гран-при американского промоушена PFL.

Напомним, Магомедкеримов досрочно остановил в третьем раунде шведа Садибу Су и стал победителем турнира в полусреднем дивизионе (до 77 кг).

«Олигарх, поздравляю», – написал Махачев в социальных сетях.

Магомеду Магомедкеримову 33 года. Боец дебютировал как профессионал в 2008 году и в июле 2018-го впервые выступил в PFL. За карьеру в организации провёл 16 боёв, одержав 15 побед и потерпев одно поражение. Всего на счету бойца 35 побед и шесть поражений.

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