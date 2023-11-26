В World Boxing назвали условие для увеличения числа стран в организации

Президент World Boxing Борис ван дер Ворст, который был избран на свой пост на конгрессе 25 ноября, ожидает, что к его организации присоединятся новые страны-члены после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по апелляции IBA против МОК.

«Мы заложили основу для нашей новой международной федерации. За последние недели несколько национальных федераций связались с нами, но это было после дедлайна, и они не смогли принять участие в конгрессе. Мы вполне уверены, что многие последуют за ними. Мы думаем, что после решения CAS по МОК и IBA количество стран-членов будет расти. Мы знаем, что несколько национальных федераций ждут решения CAS.

Что касается присутствия бокса в программе Олимпийских игр-2028, то я настроен оптимистично. Мы будем усердно работать. Может быть, нам уже несколько раз делали отсчёт до восьми по этому вопрос, но я действительно чувствую, что есть шанс на одну из замечательных историй возвращения в олимпийское движение. И это то, что мы собираемся сделать», — приводит слова ван дер Ворста Reuters.

World Boxing появилась в апреле и пытается добиться признания Международного олимпийского комитета с правом организовывать турниры по боксу на Олимпийских играх. Она конкурирует с Международной ассоциацией бокса (IBA), которая в июне лишилась признания МОК. IBA подала апелляцию на решение МОК в Спортивный арбитражный суд. IBA отстранена от участия в проведении олимпийских турниров по боксу из-за проблем с управлением, финансами, судейством и этическими нормами.

Бокс пока не подтверждён в качестве вида спорта в программе ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.