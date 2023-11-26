Аспиналл: когда я вернулся домой, всем было наплевать на мою победу над Павловичем

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории британец Том Аспиналл рассказал о реакции своей семьи на победу над российским бойцом Сергеем Павловичем.

«Я позвонил моему старшему сыну, когда закончил давать интервью. Он ещё не знал, что я победил, потому что он только проснулся. Он спросил меня: «Как прошёл бой?» Я ответил: «Я победил». «То есть теперь ты чемпион?» — продолжил сын. «Да», — гордо ответил я. А он мне такой: «А, хорошо. А мне вчера купили новую книжку». Это одна из моих любимых вещей. Когда я вернулся домой, всем было наплевать, что я победил Павловича. Все были просто рады, что папа дома. Мы даже не разговаривали об этом бое», — сказал Аспиналл в интервью Fight Disciples.

Напомним, бой Аспиналла и Павловича состоялся 12 ноября на турнире UFC 295. Тогда Том одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.